D.A.M.A., Tinoco e Cuca Roseta dão concertos gratuitos em Almada

As Music Sessions estão de regresso ao Almada Forum, desta vez com espectáculos nas noites das próximas três quintas-feiras.

Os artistas portugueses voltam a dar música ao centro comercial Almada Forum. Nos dias 20 e 27 de Julho e 3 de Agosto, sempre às 21.30, terão lugar concertos de conhecidos artistas portugueses, com os D.A.M.A a inaugurar a iniciativa na primeira quinta-feira destas Music Sessions, seguindo-se Bárbara Tinoco e, por fim, a fadista Cuca Roseta.

Mas o aquecimento do palco será sempre feito por futuras gerações de músicos. A abertura dos concertos principais será feita por alunos da escola de música School of Rock, a partir das 21.00. Palco que será montado na Entrada Sereia (a principal), num evento que apesar de ser gratuito pede levantamento de bilhete, disponível a partir das 10.00 do dia de cada concerto, junto à entrada da farmácia do centro comercial.

Há ainda um bónus, ou melhor, três. O Almada Forum está a preparar um passatempo nas redes sociais, cujo prémio será um meet & greet com cada um dos cabeças de cartaz.

Almada Forum. Rua Sérgio Malpique (Almada). Qui 21.00. Entrada livre

