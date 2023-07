Sintra é palco de quatro Óperas na Rua até Agosto

O ciclo arranca a 21 de Julho e prolonga-se até 25 de Agosto, com espectáculos gratuitos em vários pontos do concelho.

As Óperas na Rua estão de volta a Sintra. Entre 21 de Julho e 25 de Agosto, poderá ver espectáculos, em vários pontos do concelho, sem sequer ter de abrir os cordões à bolsa. Segundo a autarquia, que promove a iniciativa, as sessões, que se realizam às sextas-feiras, sempre às 21.00, são dirigidas “a todos os gostos e idades”.

“As Óperas na Rua promovem a democratização ao acesso de espectáculos de ópera, habitualmente pouco acessíveis à maioria da população”, lê-se em nota da Câmara Municipal de Sintra. “A emoção e intensidade dramática da ópera saem para as ruas ao encontro de quem aqui vive ou nos visita, num projecto que aproxima a música lírica da comunidade.”

A primeira apresentação, a 21 de Julho, vai realizar-se no Parque Urbano 25 de Abril, em Monte Abraão, com Os Patrimónios – Ópera no Fado e no Cante. Segue-se, a 28 de Julho, a Ópera Viva – Encontros Inesperados, na Praça Duque de Saldanha, no Cacém.

Já em Agosto, no dia 4, o Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, recebe Os Venezianos; e, no dia 25, a Praceta Sacadura Cabral, em Rio de Moura, é cenário de uma Ópera Encantata – Mitos e Lendas de Encanto.

Artes circenses, dança e música

No mês de Julho, a Câmara de Sintra irá ainda promover dois espectáculos de circo, dança e acrobacia com música ao vivo. No dia 23, a actuação é no Coreto de São João das Lampas e, no dia 30, no Coreto de Colares, sempre às 17.00.

“Com o objectivo de dinamizar estes emblemáticos coretos, os espectáculos misturam dança, circo e música ao vivo com acordeão e voz, sobre poemas de Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa e Pedro Homem de Mello”, lê-se em nota sobre o evento, na qual se promete ainda a presença de músicos, equilibristas, acrobatas e malabaristas.

