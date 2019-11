Animação de rua, música e uma elfa na Praça de Natal de Sintra

Com a época festiva à porta, Sintra não podia deixar de receber uma vez mais a Praça de Natal. A proposta inclui momentos musicais, animação de rua e visitas à casa do velhinho das barbas brancas, mas também uma feira de artesanato, antiguidades e produtos regionais, como fumeiro, enchidos e doçaria conventual.

Já começou a pensar nas compras de Natal? Se não quiser ir a um dos melhores mercados de Lisboa, há mais alternativas relativamente perto da cidade, capazes de lhe oferecer um ambiente mais propício a tomadas de decisão. Como a Praça de Natal no Largo da República de Agualva-Cacém e Mira Sintra, que arranca a 28 de Novembro e se prolonga até 1 de Dezembro.

“Este certame contará com a presença de associações e instituições, que ao longo destes quatro dias poderão divulgar o trabalho feito por cada uma delas em prol da freguesia e dos que nela vivem, bem como de artesãos que assiduamente participam na já conhecida feira mensal de artesanato e antiguidades”, pode ler-se em comunicado de imprensa da Junta de Freguesia de Agualva-Cacém e Mira Sintra.

O programa de festas arranca a 28 de Novembro, pelas 18.00, com a abertura da feira, seguindo-se a primeira visita à casa do Pai Natal, aberta até à hora de encerramento do recinto, pelas 22.00. Pelo meio, a “Elfa de Natal” promete animação para os miúdos, antes de um momento musical com Marco Nunes, às 20.30. Nos dias seguintes, esperam-se mais momentos musicais e animação de rua.

Largo da República (Agualva-Cacém e Mira Sintra). Qui 18.00-22.00, Sex 18.00-00.00, Sáb 12.00-00.00 e Dom 12.00-21.00. Entrada livre.

