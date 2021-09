Anjos no Beato: Casa Tigre ocupa a Casa do Capitão em Setembro

A Casa do Capitão quer dar todos os motivos e mais alguns para que o regresso à vida (e à cidade) aconteça. A nova temporada de concertos do espaço integrado no Hub Criativo do Beato arranca com uma ocupação da Casa Tigre, a 11 e 12 de Setembro.

Chama-se Casa Tigre Takeover e é um conjunto de espectáculos com a curadoria da Casa Tigre, o espaço de Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman, nos Anjos. Estão previstos seis concertos em dois dias. No sábado, dia 11, ouve-se Mike Ghost (16.00), Sean Riley (18.00) e Manel Cruz (20.00). No domingo, 12, é a vez de Senhor Vulcão (16.00), Ray (18.00) e The Legendary Tigerman com Cabrita (20.30). O bilhete para cada um dos dias custa 15€.

Mas há mais na programação da rentrée da Casa Capitão. De 15 a 17 de Setembro o espaço recebe mais uma edição do festival MIL. No dia 23 é possível ouvir o novo disco de Joana Espadinha e a 26 é Bruno Pernadas que mostra o seu mais recente trabalho, Private Reasons. Dia 30 o palco é de Tomás Adrião, que traz Cláudia Pascoal, Elisa e LEFT como convidados.

Ainda em Setembro, o fim-de-semana de 18 e 19 é marcado pelo Mercado Anjos70, em formato pop-up. Quanto a exposições, é possível ver a mostra colectiva “Concreto e Particular”, com trabalhos de Beatriz Coelho, Gabriel Ribeiro, Heron Nogueira, Francisco Correia, Francisca Aires Mateus, Francisco Trêpa e Maria Ribeiro. A partir do dia 19 e até ao final do mês, “Fungo–Arquivo em Desconstrução” é a exposição a descobrir no espaço no Beato. Antes ou depois dos concertos.

