Ano Novo chinês: o ano do Cão está a chegar a Lisboa

É já no dia 16 de Fevereiro que se inicia mais um ano novo chinês, desta vez o do Cão. Mas tire da cabeça a ideia de que é apenas a comunidade chinesa que celebra o recomeço. Por cá, a Embaixada da China e a Associação dos Comerciantes e Industriais Luso Chinesa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, juntaram-se para organizar vários eventos.

As festividades arrancam no dia 8, com um espectáculo dos Monges do Tempo Shaolin no Teatro São Carlos (21.00), espaço que este ano entra na corrida das celebrações.

No dia 10, prepare-se para o tradicional desfile (11.00) que começa na Avenida Almirante Reis e na Rua da Palma, desde a Igreja dos Anjos até à praça do Martim Moniz. O cortejo integra centenas de figurantes, incluindo equipas de dança do dragão, de artes marciais, de bailado e de teatro. Depois o melhor é ficar pela praça, que é lá que a feira tradicional se ergue, com bancas de gastronomia e produtos chineses.

No dia 11, a feira continua (10.00-16.30). Vale a pena aproveitar para abastecer a despensa lá de casa se é fã da cultura chinesa. Às 14.00 há um espectáculo na Praça do Martim Moniz.

