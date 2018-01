O Chocolate em Lisboa vai adoçar o Campo Pequeno com estrelas Michelin

Cacau de todo o mundo, chefs estrelados a cozinhar ao vivo e workshops sobre chocolate vegan ou para celíacos. O Chocolate em Lisboa volta ao Campo Pequeno de dia 1 a 4 de Fevereiro, pelo quinto ano consecutivo, e traz para as Avenidas Novas marcas de todo o planeta.

São cerca de 80 expositores de países como Bélgica, Suíça, São Tomé e Príncipe, México, Vietname, República Dominicana, Venezuela ou Brasil, que vão mostrar chocolates artesanais ou de empresas maiores, sempre acompanhados de programação.

No palco choco cooking há chefs há chefs pasteleiros ou mestres chocolateiros suficientes para cozinhar durante os quatro dias, das 11.00 às 19.45. Entre eles há chefs de equipas estreladas, como Américo dos Santos, do Belcanto (sábado, às 19.45), Patrícia Godinho, do Eleven (quinta-feira, 16.00), Ricardo Tiago, da Casa de Chá da Boa Nova (domingo, às 16.00), Tiago Bonito, chefe de cozinha do Hotel Casa da Calçada (sexta-feira, às 11.00).

Juntam-se mestres doceiros como Francisco Siopa, do Resort Penha Longa (domingo, às 19.45), Francisco Moreira, dos chocolates Calebaut Academy Belgium (sábado, 16.00), Joaquim Sousa, da Ladurée (sexta-feira, 16.00) ou Joana Gonçalves, do Quórum de Rui Silvestre, que abrirá no Chiado brevemente (domingo, 13.30).

Para além das receitas com chocolate sempre a acontecerem, há uma lista de workshops (cujo preço inclui entrada, entre 10 e 15 euros; as reservas são feitas por ochocolateemlisboa@campopequeno.com). Acontecem todos no sábado e têm temas como os celíacos e o chocolate, com a nutricionista Rita Jorge, da Associação Portuguesa dos Celíacos, chocolate vegan e consciência alimentar, onde se vão aprender duas receitas – uma de macachino vegan e outra de ganache de chocolate vegan –, vinhos e chocolate, com o crítico Fernando Melo, ou palestras sobre chocolates com origem no Brasil e Venezuela.

O primeiro dia do evento abre logo com o resultado do concurso do Chocolates da América Latina, que vai escolher os melhores produtos com aquela origem nas categorias tablete, bombom e trufa. Vai ser só libertar endorfina.

Chocolate em Lisboa. 1 a 4 de Fevereiro, Campo Pequeno. Preço: 4€.

