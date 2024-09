Aos 10 anos, Cinema Ideal é distinguido com Medalha de Mérito Cultural

A sala de cinema junto ao Bairro Alto tem mais de um século, mas foi há dez anos que ganhou o formato actual. Um projecto desenvolvido por Pedro Borges, produtor e distribuidor da Midas Filmes, que esta quarta-feira viu o seu trabalho merecer a Medalha de Mérito Cultural. A distinção foi atribuída por iniciativa de Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, “traduz o reconhecimento da excelência do trabalho desenvolvido por Pedro Borges, produtor e distribuidor da Midas Filmes”, lê-se num comunicado enviado pelo Ministério.

Foi em 2014 que renasceu o Cinema Ideal, após uma vida bastante atribulada desde 1904, ano em que ali abriu a primeira sala de cinema com o nome de Salão Ideal. Nesta última semana, sem grandes alaridos, o sobrevivente cinema de bairro assinalou uma década de filmes com uma série de sessões especiais e agora recebe uma especial distinção. Esta medalha, diz o Ministério da Cultura, procura “enaltecer a qualidade da programação do Cinema Ideal, reconhecendo o seu papel essencial na exibição de filmes independentes, na apresentação de cinema com origem geográfica diversa, e na atenção dada ao cinema português e europeu”.

É também destacada a importâncias das sessões especiais organizadas pelo Cinema Ideal que “contam com a presença de actores, realizadores, produtores, críticos e outras personalidades da vida cultural portuguesa”, além das várias parcerias que a sala de cinema faz com os festivais Doclisboa e IndieLisboa, “fundamentais para a afirmação desta área disciplinar e artística”.

O Ministério da Cultura destaca ainda a reabilitação do património efectuada para que ali voltasse a nascer o Cinema Ideal, recordando a Menção Honrosa do Prémio Gulbenkian Património – Maria Teresa e Vasco Vilalva, atribuída ao arquitecto José Neves em 2014, assim como o Prémio de Arquitectura AICA/SEC/MillenniumBCP/2014. E em 2016, o Cinema Ideal recebeu o Prémio Melhor Empreendedor, da Europa Cinemas.

Cinema Ideal. Rua do Loreto, 15

+ ‘Beetlejuice Beetlejuice’: 11 perguntas e respostas sobre o novo filme de Tim Burton