Aos 100 anos, morreu o fundador da loja histórica O Mundo do Livro

João Rodrigues Pires fundou a loja Mundo do Livro em 1946, fez 100 anos este ano e ainda viu o negócio integrar o programa municipal Lojas com História. Morreu esta quarta-feira.

Nasceu na Primeira República, viu o Estado Novo nascer e a cair, assistiu ao nascimento da democracia portuguesa e aos 100 anos de vida, comemorados em Abril passado, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, ou não fosse então João Rodrigues Pires o alfarrabista há mais tempo no activo no país.

É verdade. Este profissional dos livros nunca deixou a sua segunda casa localizada no Largo da Trindade, que visitámos este ano quando lhe demos a conhecer as melhores lojas históricas de Lisboa, uma livraria dedicada à venda de gravuras e que acumula como antiquário.

Na altura, e entre muitas histórias que davam um livro, o proprietário mostrou-nos um dos tesouros de O Mundo do Livro: O Livro do Menino Deus, de Aquilino Ribeiro, uma edição corrigida à mão pelo próprio autor que ainda acrescentou páginas avulso para resultar numa edição do Mundo do Livro chamada Sonho de Uma Noite de Natal (1956). Uma edição que João Rodrigues Pires gostaria de ver exposta num museu da cidade, mas um sonho que não chegou a ver cumprido.

