Aos 20 anos, Galeria das Salgadeiras sai do Bairro Alto para Alvalade

Alvalade ganha mais uma galeria de arte, com a chegada da Salgadeiras – Arte Contemporânea (é o novo nome) ao número 53D da Avenida Estados Unidos da América. Depois de 20 anos no Bairro Alto, os últimos dos quais na Rua da Atalaia, o espaço dirigido por Ana Matos deixou de ser suficiente para as ambições da galeria, que tem agora o dobro da dimensão e distribui-se por dois pisos (o de cima com exposições e o inferior dedicado ao acervo e armazém). "A mudança não foi fácil e foi muito ponderada, porque havia uma ligação muito forte ao Bairro Alto", conta à Time Out Ana Matos. No entanto, a galeria precisava de um espaço maior, difícil de encontrar naquela área da cidade, tanto pela tipologia como porque "a zona está altamente inflaccionada".

A inauguração é este sábado, a partir das 15.00 (a entrada faz-se pela Rua Coronel Bento Roma, 12, muito perto da Balcony Contemporary Art Gallery), com a exposição "Stringing the disconnection", de Rui Soares Costa. A mostra aborda "a implicação do homem na transformação significativa do planeta" e leva a pensar nos "problemas actuais do mundo" e no que poderemos pensar em fazer para resolvê-los.

A galeria Salgadeiras representa os artistas Augusto Brázio, Carlos Alexandre Rodrigues, Cláudio Garrudo, Daniela Krtsch, Eva Díez, Inês d’Orey, Marta Ubach, Martinho Costa, Rita Gaspar Vieira, Rui Horta Pereira e Rui Soares Costa, cujas obras recentes serão apresentadas no acervo do novo espaço. Ao longo destes 20 anos, tem vindo a desenvolver um programa em torno de dois eixos principais: "a fusão de expressões e géneros artísticos, e a influência de outros territórios na prática da arte contemporânea", com especial foco no desenho e na fotografia. Com a mudança para Alvalade, torna-se agora vizinha de espaços como a Vera Cortês, a Quadrum, a 111 e a Appleton.

Avenida dos Estados Unidos da América, 53D. Qua-Dom 14.30-19.30.

