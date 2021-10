Aos fãs do querido e do fofinho: a Mr. Wonderful abriu uma loja no Chiado

A marca tem uma vasta legião de fãs, todos eles unidos por um apetite estético pautado por tons pastel, carinhas sorridentes, mensagens optimistas e amorosas e objectos úteis, se bem que com um ou outro detalhe absolutamente acessório. Pois bem, a primeira loja da Mr. Wonderful em Portugal acaba de abrir. Fica no quinto piso dos Armazéns do Chiado e promete responder aos mais diversos desejos de fofice.

São 52 metros quadrados recheados de estacionários e acessórios vários. Agendas, blocos e cadernos, bolsas, capas e canecas, porta-chaves, canetas e postais fazem parte de um catálogo até aqui só disponível em superfícies multimarca e na loja online.

A inauguração surge depois da abertura de lojas físicas em Espanha, país onde a marca nasceu em 2012, pelas mãos dos designers gráficos Angi Cabal e Javi Aracil. A Mr. Wonderful cresceu. Actualmente, a empresa conta com uma equipa de mais de 150 pessoas e conta com uma distribuição que chega a mercados como França, Itália, Grécia e Reino Unido.

Filipa Martins

Courir: a nova loja de ténis do Chiado

Nem só por agendas e canecas são compostas as últimas novidades nos Armazéns do Chiado. A Courir, cadeia francesa de calçado desportivo, abriu também aqui a sua primeira loja em solo português. São cerca de 320 metros quadrados, ocupados por marcas como Adidas, Nike, Puma, Converse, Vans e Reebok.

Embora seja uma novidade em Portugal, a cadeia conta já com mais de quatro décadas de história e está implantada em vários mercados da Europa e do Médio Oriente. Agora está também no piso cinco do principal centro comercial do Chiado.

Armazéns do Chiado, Rua do Carmo, 2. Seg-Dom 10.00-22.30.

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer

+ Kintu Studio: um novo ponto de encontro para o talento português