Aproveite o bazar de Natal na Oficina Irmãos Marques

OH OH OH é o bazar de Natal que a Oficina Irmãos Marques organiza até à véspera da consoada. Para resolver alguns presentes (ou presentear-se a si mesmo).

É só mais uma desculpa para perder a cabeça no mundo encantado da Oficina Irmãos Marques. Até dia 23 de Dezembro, passe pelo número 69 da Rua Luz Soriano, no Bairro Alto, e aproveite o bazar de Natal desta oficina, loja e galeria.

Por aqui moram peças decorativas únicas a diferentes preços, dos corações às provocadoras borboletas, dos objectos de iluminação ao mobiliário. Aproveite para dois dedos de conversa com os irmãos Bete e Gezo Marques, os artistas ao leme deste gabinete de curiosidades.

Oficina Irmãos Marques, Rua Luz Soriano, 69. Qua-Sáb, 10.30-18.30

