Ardeu o Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus, em Alvalade

Na noite desta terça-feira, foi dado um alerta para um incêndio em Alvalade, com origem em duas estruturas de madeira do histórico clube. O fogo foi entretanto dominado.

Por volta das 22.30 da noite desta terça-feira, Alvalade não ganhou para o susto. Um incêndio deflagrou nas duas estruturas de madeira do Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus, forçando a evacuação de 30 pessoas que habitam em prédios vizinhos, apenas por precaução. Uma pessoa recebeu assistência médica por inalação de fumo, mas de resto não há vítimas a assinalar.

O fogo foi rapidamente extinto com a ajuda do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, Penha de França e Beato, num total de 75 operacionais, apoiados por 25 viaturas. Além do clube, a Associação Cultural e Social de Seniores de Lisboa também desenvolvia aqui as suas actividades.

Fotografia: Mariana Valle Lima

“Sabemos que estavam as pessoas da limpeza e que detectaram que havia muito fumo e quando abriram a porta da arrecadação – foi o relato que nos fizeram – já estava tudo a arder. Entretanto, como o edifício não é de betão, é construído no meio de um jardim, ao lado de uns campos de ténis, ardeu rapidamente. Ficou uma parte ainda em pé, mas de facto, da parte da Junta todas as responsabilidades estão assumidas, o seguro está activo. Tudo o que é o cumprimento da lei está cumprido e não há nenhuma falha”, garantiu o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José Amaral Lopes, à Rádio Observador.

O autarca disse ainda que o clube “funcionava de forma autónoma”, acrescentando que “a Junta de Freguesia herdou este projecto e mantinha o apoio às actividades que o centro cultural desenvolvia e em particular à academia sénior, que era mais vocacionada para as pessoas com maior idade”.

Fotografia: Mariana Valle Lima A zona está interdita à circulação

Quanto à reconstrução da estrutura, ficam algumas dúvidas. “Nós agora temos de ver do ponto de vista técnico. Precisamos de espaços para desenvolver actividades culturais e recreativas, em particular para as pessoas de maior idade. Agora, isto já tem muitos anos. Não é um projecto desta Junta de Freguesia e isto parece-nos ter sido criado para dar apoio aos campos de futebol de salão e de ténis aqui ao lado. Com o decorrer do tempo, a anterior Junta de Freguesia atribuiu a este clube recreativo actividades para além do desporto. E, portanto, era assim que estava a funcionar.”

Fundado em 1975, o Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus desenvolve actividades desportivas e culturais em instalações localizadas no cruzamento da Rua Alberto Oliveira com a Rua António Patrício, em Alvalade. O clube é uma das mecas do xadrez na cidade de Lisboa, oferecendo aulas da modalidade e participando em campeonatos (faz parte da Federação Nacional de Xadrez), além de integrar desportos como o futsal e o ténis. A estrutura acolhia também eventos culturais como noites de fado e outros concertos, mas agora é incerto o futuro próximo das actividades do clube.

