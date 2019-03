Areeiro dá flores e música às mulheres a 8 de Março

O Dia Internacional da Mulher, esta sexta-feira, será assinalado no Areeiro com uma iniciativa de homenagem às mulheres que vivem e trabalham na freguesia.

A 8 de Março, homens e mulheres de todo o mundo relembram que ainda há muito caminho a percorrer para a igualdade entre todos neste terceiro calhau a contar do Sol. Em Lisboa há uma série de iniciativas que assinalam a efeméride, cada uma a seu estilo (ver link mais em baixo).

O dia é também comemorado pela Junta de Freguesia do Areeiro. As mulheres que se atravessarem no caminho da celebração do Dia Internacional da Mulher nesta freguesia vão levar flores para casa. E ainda arriscar-se a ouvir uma serenata, gostem ou não de se sentir no centro das atenções.

Entre as 10.00 e as 13.00 a manhã quer-se animada nas principais ruas do Areeiro, onde serão oferecidas flores e também serenatas cantadas pela Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico (TUIST). A iniciativa começa na Junta de Freguesia do Areeiro, entidade organizadora da iniciativa, e segue pela Avenida de Roma até à Praça de Londres.

