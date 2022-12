Arquitectura trocada por miúdos num livro para ser sentido por todas as crianças

A Trienal de Lisboa vai editar, no final do primeiro trimestre de 2023, Uma casa é uma montanha é um chapéu, que pode ser lido e sentido por todas as crianças, incluindo as cegas ou com baixa visão. Com cores, alto relevo, letras grandes e texto em Braille, descomplica o conceito de arquitectura e introduz noções sobre o ambiente. “O grande objectivo é que seja uma ferramenta de aprendizagem e esteja nas livrarias e nas bibliotecas, porque é raríssimo encontrar um livro que também é táctil”, diz-nos Filipa Tomaz, coordenadora do serviço educativo da Trienal de Arquitectura.

“A Trienal começou a trabalhar a acessibilidade de forma mais marcada, com um programa para pessoas com necessidades especiais, durante o Open House de 2017, altura em que começámos a trabalhar com a Locus Acesso [uma agência comprometida com a melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiências físicas e cognitivas]”, conta-nos. “Entretanto, surgiu a vontade de fazer um livro táctil e acessível para crianças, que fosse de facto um instrumento de democratização da arquitectura.”

O projecto nasceu há dois anos, com o financiamento inicial da Direcção-Geral das Artes. Mas, como um livro acessível e táctil é muito dispendioso de produzir, foi preciso fazer mais. Em Abril de 2022, lançou-se uma campanha de crowdfunding, que fechou em Maio e superou o objectivo – foram angariados 5845€, mais 130% que o valor inicialmente solicitado. “Neste sentido, correu melhor do que estávamos à espera, mas a nossa expectativa era positiva”, confessa. “Uma das razões porque este tipo de livros não existe mais não é por falta de procura, é porque é realmente muito dispendioso fazer. Assim, em contas por alto, fica cerca de três vezes mais caro.”

Com concepção táctil da Locus Acesso e ilustrações de Yara Kono, da Planeta Tangerina, Uma casa é uma montanha é um chapéu deverá ser publicado até ao final de 2023, ficando à venda por cerca de 25€. “Tem alguns personagens e fala sobre a casa, o que é a casa para nós e como é que a casa se integra no nosso mundo, como elemento protector. A linguagem é fácil, também para poder ser lido e entendido por pessoas com deficiência cognitiva, e permite um grande varrimento visual, porque tem contrastes e evita sobreposições, por exemplo”, explica. “Em futuros espaços, havemos também de nos focar na Língua Gestual Portuguesa e na leitura por símbolos.

A Trienal de Lisboa em 2023

A Trienal acolhe já em Janeiro a sessão de kick-off do Pavilhão de Portugal na Bienal de Arquitectura de Veneza de 2023. Com curadoria de Andreia Garcia, a Representação Oficial Portuguesa intitula-se “Futuros Férteis” e arranca com dois dias intensos de uma Assembleia do Pensamento no Palácio Sinel de Cordes. Segue-se, de Março a Abril, o Periple Duet, um programa de residências em formato “móvel”. Já em Maio, nos dias 13 e 14, assinala-se o regresso do Open House, que alia visitas a espaços, passeios sonoros e urbanos, eventos e actividades para toda a familía.

