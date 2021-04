Arrábida Walking Festival quer levar-nos à descoberta do Parque Natural

A primeira edição do festival deve realizar-se no final de Maio, com programação ao ar livre, que abrange os concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra.

O Arrábida Walking Festival, previsto realizar-se entre 28 e 30 de Maio, será inteiramente dedicado à descoberta do património natural e dos vestígios arqueológicos do Parque Natural, que poderá percorrer de lés-a-lés, sozinho ou em família. Os bilhetes já estão à venda e o melhor é despachar-se antes que os percursos se esgotem.

A iniciativa, anunciada pela primeira vez em 2020, sofreu vários reagendamentos, mas deverá finalmente concretizar-se, considerando o actual plano de desconfinamento. O objectivo é não só promover um estilo de vida saudável como dar oportunidade de conhecer o Parque Natural da Arrábida através de diferentes trilhos, que possibilitam uma interação muito próxima com os vários ecossistemas da área protegida.

Subordinada ao tema do património arqueológico, a programação, que pode consultar online, destaca-se pela Grande Rota, que parte de Palmela para descobrir mais de seis mil anos de história. Além das caminhadas, há ainda provas de vinhos e produtos regionais, na Quinta do Piloto, herdeira da tradição vinícola de quatro gerações da família Cardoso, em Palmela.

O festival arranca a 28 de Maio, pelas 17.45, com um momento simbólico no Castelo de Palmela, seguido do primeiro percurso (18.00-22.00 e 18.30-22.30), que terá paragens no Forte de São Filipe, na estrada romana do Grelhal e nos conventos de São Paulo e dos Capuchos. Até às 22.30, haverá mais trilhos para descobrir.

O segundo e terceiro dias reservam também vários passeios em simultâneo pelas serras de São Francisco, dos Pinheirinhos e do Louro e pela Serra da Azóia, com passagens, por exemplo, pelo Santuário do Cabo Espichel e pela Praia da Baleeira, outrora palco da pesca à baleia e abrigo de embarcações romanas.

Para participar, terá de adquirir um dos bilhetes disponíveis: o simples (13€), para uma caminhada, e o passe (24€), para várias caminhadas. Ambas as opções incluem uma oferta, seguro de acidentes pessoais, transfer entre o fim/início dos percursos e acesso ao programa complementar (com custos não incluídos no valor do bilhete).

