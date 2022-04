Arroz Estúdios transforma-se numa feira de discos no dia 24 de Abril

No domingo, 24, o Arroz Estúdios, no Beato, recebe um Vinyl Market com bancas de várias lojas de discos da cidade. A partir das 22.00, o mercado ganha pista de dança.

Os domingos no Arroz Estúdios, na Avenida Infante Dom Henrique, no Beato, são sempre preenchidos. No dia 24 de Abril, há um Vinyl Market, com lojas e editoras independentes.

Amor Records, A Record a Day, Carpet & Snares, Ladidadi, Lifestyling, Peekaboo, Tabatô e Vinyl Experience são algumas das lojas lisboetas que vão marcar presença. Cada uma delas vai fazer-se acompanhar por um DJ set que enche o mercado de música das 15.00 às 22.00. Quando der a fome, há pizza napolitana do colectivo Mergulho.

Como se trata de uma véspera de feriado, a festa continua após a feira terminar. A partir das 22.00, na associação cultural, vão ouvir-se DJ sets de Berberan b2b Lournco LGVS da Vilamar Records e Nebulaee b2b Andament da Lifestyling. Quanto à hora de encerramento, a organização revela apenas que “vai até tarde”.

Se o tempo o permitir, o evento vai realizar-se no pátio exterior do Arroz Estúdios. A entrada no Vinyl Market é livre. Já a partir das 22.00, será cobrada uma entrada “num valor simbólico a definir, mas que deverá rondar os três euros”, segundo a organização.

