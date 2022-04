Sónar regressa a Lisboa em 2023

Ainda agora terminou e já tem datas para regressar. A segunda edição lisboeta do Sónar, um dos mais importantes festivais de música electrónica e artes digitais, está marcada para os dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril de 2023. Os primeiros bilhetes “estarão disponíveis em breve no site oficial”. O cartaz ainda não foi divulgado, mas voltará a incluir grandes nomes nacionais e internacionais.

A primeira edição portuguesa do Sónar aconteceu entre 8 e 10 de Abril, e estendeu-se por quatro espaços: o Pavilhão Carlos Lopes, o Coliseu dos Recreios, o Hub Criativo do Beato e o Centro de Congressos de Lisboa. O festival contou com concertos e DJ sets de cerca de 100 artistas nacionais e internacionais que se dividiram em actuações nocturnas (Sónar by Night) e diurnas (Sónar by Day).

“Ao longo dos últimos três dias, [o Sónar] acolheu cerca de 27.000 pessoas, oriundas de 60 países, com destaque para Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Irlanda, Bélgica, EUA e Países Baixos, que revelaram uma clara ânsia de descoberta e comunhão”, lê-se num comunicado. Além da música, a programação incluiu palestras, conferências, debates, instalações e exposições.

Antes de regressar a Lisboa, porém, o Sónar vai voltar a Barcelona, a cidade onde tudo começou. Entre os dias 16 e 18 de Junho, nesta 29ª edição catalã, o festival junta a música electrónica a artistas como C. Tangana ou Nathy Peluso. The Chemical Brothers são o maior nome do cartaz.

