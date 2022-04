Lisbon Week quer mostrar a arte que há em Marvila

Com encontros com artistas, passeios culturais, conversas e workshops, Marvila é uma galeria a céu aberto na 7.ª edição da Lisbon Week.

A sétima edição da Lisbon Week vai mostrar os circuitos artísticos de Marvila, com passeios, workshops ​e visitas guiadas, de 1 a 31 de Maio. “Viver e (re)descobrir os encantos da Marvila antiga e contemporânea” é a proposta deste ano do projecto que tem como objectivo dar visibilidade a bairros menos centrais de Lisboa.

Depois de edições na Ajuda, no Lumiar ou em Alcântara, a atenção está agora na zona oriental da cidade. Durante todo o mês de Maio há visitas guiadas a espaços como a Fábrica do Braço de Prata ou os jardins do Prata Riverside Village.

A programação da Lisbon Week inclui uma série de audioguias para descobrir diversos pontos da freguesia, como o Armazém Vinícola Abel Pereira da Fonseca, a igreja paroquial de Marvila ou as galerias de arte da Rua Capitão Leitão. Há também, à semelhança de anos anteriores, passeios culturais, como o passeio pedestre “Da Marvila fabril à Marvila das artes” (6€), que acontece todos os sábados de Maio, às 10.00 e às 15.00, ou a visita ao habitualmente fechado Palácio da Mitra, na Rua do Açúcar. "Os segredos do Palácio da Mitra" acontece todos os domingos, às 10.00 e às 15.00.

Se Marvila se cimentou nos últimos anos como destino das galerias de arte contemporânea, o evento tira partido disso mesmo com um “circuito das artes” a que chama “Marvila Art Tour”. É não mais do que um périplo pelos espaços artísticos que foram surgindo na freguesia. As galerias Underdogs, Francisco Fino, Bruno Múrias e Insofar são apenas algumas das paragens na viagem que acontece nos dias 8, 21 e 22 de Maio, às 11.30 e às 16.30 (15€).

Vão realizar-se ainda conversas “sobre os temas da arquitectura e do trabalho”, lê-se em comunicado, assim um atelier de criatividade, no dia 8 de Maio, sob o mote “Pare de trabalhar e trabalhe a sua criatividade”. O evento, com o custo de 55€, é conduzido por Lorraine Steel (coach e consultora de negócios) e Peter Moolan-Feroze (consultor de criatividade). Para o final está planeada uma festa de encerramento na Fábrica do Braço de Prata, em jeito de celebração do evento que cumpre dez anos de existência.

Marvila. 1-31 Mai. Seg-Dom. Vários espaços e horários.

+ O melhor de Marvila

+ Roteiro perfeito para um dia em Marvila