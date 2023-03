Arte urbana e talha dourada no novo hotel da Avenida Almirante Reis

Inaugurado na última terça-feira, o Dos Reis by The Beautique Hotels junta, num quatro estrelas, o design de interiores Nini Andrade Silva e a irreverência de Mário Belém.

Nascido num dos quarteirões onde a Avenida Almirante Reis e a Rua Maria Andrade se encontram, com uma típica e monumental fachada lisboeta, o Dos Reis é o mais recente hotel do Intendente. Inaugurado na última terça-feira, o edifício, que já foi uma pensão, é agora um hotel de sete pisos, quatro estrelas, 54 quartos e um restaurante italiano.

Mesmo à frente do desconcertante WC By The Beautique Hotels (um primo do mesmo grupo), o Dos Reis optou – ajuizadamente – por um conceito bem mais clássico, embora com o seu quê de peculiar. O design e decoração foram buscar inspiração à dinâmica urbana da avenida, ao mesmo tempo que vivem do contraste com ornamentos de outras épocas. Nem a talha dourada faltou.

Francisco Romão Pereira / Time Out

São ideias que nasceram no atelier da designer de interiores Nini Andrade Silva, em colaboração com o artista e ilustrador Mário Belém. Juntos uniram arte urbana a peças de mobiliário mais clássicas, um piscar de olho a tempos idos, em que a dita avenida não tinha o nome de um ilustre republicano, mas sim da última rainha de Portugal. Uma combinação visível logo na entrada do hotel, onde está exposto um candeeiro de grande dimensão em formato de coroa, totalmente grafitado.

A empreitada criativa chega às casas de banho, onde os espelhos são emoldurados a talha dourada e pintados com graffiti e as paredes aludem, uma vez mais, às velhas dinastias portuguesas.

Francisco Romão Pereira / Time Out

O bar, com um uma garrafeira suspensa, é também restaurante italiano. Chama-se Anarchia, tem porta directa para a rua e está aberto também a não hóspedes. O serviço vai do pequeno-almoço mais madrugador ao cocktail de final de dia. Em breve, haverá também aqui uma agenda com DJ sets e música ao vivo.

Quem entra no Dos Reis, não encontra o típico balcão. “Não vamos ter recepção, porque é possível fazer o check-in nos quartos, no restaurante, onde quer que seja. Haverá um pequeno púlpito para as pessoas se dirigirem em caso de necessidade, mas o objetivo é que os recepcionistas se espalhem e interajam num espaço comum”, esclarece Alfredo Tavares, director-geral do grupo hoteleiro, à Time Out.

Francisco Romão Pereira / Time Out

Entre os 54 quartos disponíveis no hotel, há uma suite master (imagem acima) com áreas mais generosas. Consoante a tipologia, os preços variam entre os 140€ e os 200€ por noite.

Avenida Almirante Reis, 34 (Intendente). 964 476 574.

