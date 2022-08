Artistas urbanos voltam a pintar Conversas na Rua na Amadora

Inserida na programação do Amadora em Festa, a nova edição do Conversas na Rua volta a celebrar a arte urbana com um conjunto de intervenções plásticas de diferentes disciplinas, entre a pintura, o muralismo, a ilustração e o graffiti, num evento que vai decorrer entre os dias 3 e 16 de Setembro.

O convidado internacional é Guido Palmadessa, pintor e muralista de Buenos Aires actualmente a residir na Alemanha e cujos murais podem ser vistos um pouco por todo o mundo, com destaque para a Alemanha, Itália, Espanha, Croácia, México, Bolívia, Chile e Argentina. “Conceptualmente, debruça-se sobre a componente social da arte, que inspirou a criação do seu projecto de arte pública nos bairros desfavorecidos da América do Sul”, explica a organização em comunicado. Durante o evento, os curiosos poderão vê-lo a trabalhar na Avenida Marechal Sá da Bandeira.

O embaixador local é Odeith, natural da Damaia e reconhecido internacionalmente pela sua arte anamórfica, que participa nesta iniciativa desde a primeira edição. A sua nova obra vai nascer na Avenida Gorgel do Amaral e o roteiro ficará completo com os trabalhos dos portugueses Mário Belém (Praceta de Santa Cruz), Daniela Guerreiro (Avenida Dr. Fernando Piteira Santos), Mariana Santos (Escola Secundária da Amadora), Pitanga (Avenida do Brasil) e do colectivo artístico Los Pepes Studio (muro da Estrada da Portela, junto ao Pavilhão Nuno Delgado).

Amadora (vários locais). 3 a 16 de Setembro. Entrada livre

