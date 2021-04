Aruki tem dois novos menus para entrega ao domicílio

Fatias de sashimi e gunkans, dois clássicos do universo do sushi, são as peças-chave dos novos menus do japonês Aruki, restaurante de entrega ao domicílio.

É verdade que os combinados de sushi resolvem o problema da indecisão nos amantes das pecinhas de peixe fresco, mas o Aruki, restaurante de entrega de sushi ao domicílio, criou menus apenas com as fatias de peixe e os rolinhos gunkan para variar na hora do pedido.

Aruki

As peças que agora integram os dois novos menus já faziam parte das opções de entrega do Aruki, mas estavam disponíveis apenas em conjuntos de quatro, no caso dos gunkans, ou de seis, no caso do sashimi, apenas com um tipo de peixe. Agora o menu gunkan inclui dez peças de cinco tipos diferentes, o de salmão com cebolinho, salmão com queijo creme, salmão sweet, salmão braseado e camarão (12,90€). Já o menu sashimi tem nove fatias de atum, peixe branco e salmão, em trios (10,90€). Para apetites vorazes, a sugestão do restaurante é que peça os dois menus juntos.

As encomendas podem ser feitas através do site próprio do Aruki, sem taxa de entrega, ou no Uber Eats.

O Aruki vai lançando menus especiais ao longo do ano para celebrar várias efemérides, do dia dos namorados à Páscoa. Tem também sempre disponível os barcos de sushi, uma embarcação com 100 peças (no mínimo), que serve cinco pessoas (159€). Estes devem ser encomendados por e-mail (geral@aruki.pt) com, pelo menos, 48 horas de antecedência. As entregas dos barcos não se limitam a Lisboa, o Aruki navega com este serviço de norte a sul do país.

