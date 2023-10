As crianças vão comandar o Hospital dos Pequeninos

O projecto pretende ajudar as crianças com o medo de profissionais de saúde. Acontece entre 27 e 30 de Novembro e, ainda, a 2 e 3 de Dezembro. A entrada é gratuita.

O Hospital dos Pequeninos convida os mais pequenos a ser médicos por um dia. A iniciativa pretende reduzir a ansiedade que as crianças dos três aos sete anos sentem quando na presença de um profissional de saúde.

A 22.ª edição do Hospital dos Pequeninos, realizada em parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), decorre de 27 a 30 de Novembro, no Refeitório I dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa (Cantina Velha da UL), e nos dias 2 e 3 de Dezembro, no Pavilhão do Conhecimento. O primeiro momento destina-se a escolas com a respectiva marcação e o primeiro fim-de-semana de Dezembro é dedicado às famílias, sendo a entrada gratuita.

Para participar, as crianças devem levar um peluche ou um boneco, com o qual percorrem um conjunto de estações, que simulam os diferentes serviços hospitalares, sendo responsáveis pelo “tratamento” do seu boneco.

O projecto foi iniciado pela EMSA (European Medical Students Association), com o objectivo de reduzir a ansiedade que as crianças, entre os três e os sete anos, sentem quando estão com um profissional de saúde, nomeadamente em consulta e em contexto intra-hospitalar.

Refeitório I dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa. 27-30 Nov (Seg-Qui); Pavilhão do Conhecimento. 2-3 Dez (Sáb-Dom). Entrada gratuita

