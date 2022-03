Às escuras e com pratos amigos do ambiente. InterContinental assinala Hora do Planeta

Tanto em Cascais, como em Lisboa, o InterContinental vai desligar as luzes para sensibilizar para as alterações climáticas. Esperam-se ainda jantares especiais.

O InterContinental adere, mais uma vez, à Hora do Planeta: um movimento internacional desenvolvido pela World Wildlife Fund (WWF) para a sensibilização para as alterações climáticas. No sábado, dia 26 de Março, a unidade hoteleira irá desligar a iluminação da fachada e todas as luzes e aparelhos electrónicos não essenciais nos edifícios de Cascais e Lisboa.

Para este dia estão ainda a ser preparados jantares especiais, sem carne, à luz das velas. Em Cascais, além de um cocktail com as cores da Terra, acrescentam-se pratos como creme de cogumelos selvagens, creme de abóbora assada e nozes, e ainda linguini de legumes com creme de limão e risotto de beterraba vermelha com laranja à carta. Parte do valor das refeições e dos cocktails vendidos vão ser doados à WWF.

Já em Lisboa, o jantar à luz das velas será vegan com um menu que se irá prolongar até dia 2 de Abril. Por 36€ por pessoa, a refeição inclui a entrada, prato principal, e sobremesa – o estacionamento está incluído. Deste valor, 1€ reverterá a favor da WWF.

“Alinhados com os valores da InterContinental Hotels Group (IHG), procuramos desenvolver práticas diárias que reduzam os consumos energéticos, o uso de plásticos e o desperdício de água e alimentos. Estamos atentos aos impactos ambientais e acreditamos que conseguimos sensibilizar toda a nossa equipa e clientes para estas questões, através destas iniciativas”, refere Maarten P. Drenth, da IHG em Portugal, em comunicado.

As reservas podem ser feitas via telefone ou email: 21 381 8700 e lisha.reception@ihg.com para Lisboa ou 218291100 e reception.estoril@ihg.com para Cascais-Estoril.

