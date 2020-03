As festas de Oeiras já não vão acontecer este ano

As famosas Festas de Oeiras estavam marcadas para 29 de Maio e prolongavam-se até 14 de Junho, mas o município anunciou o cancelamento das festividades por causa da pandemia da Covid-19.

“No seguimento das medidas que o Município de Oeiras tem vindo a implementar para combater o surto da epidemia Covid-19, que assola o país, as Festas do Concelho de Oeiras foram canceladas”, lê-se na publicação do município que anuncia o cancelamento na sua página de Facebook.

Todos os anos estas festividades servem de aperitivo para o Verão e enchem o Jardim Municipal de Oeiras com concertos, showcases, workshops e actividades para toda a família.

A Câmara Municipal de Oeiras faz saber, ainda nessa publicação, que as celebrações regressam em 2021.

+ As salas fechadas e os eventos cancelados em Lisboa devido ao Coronavírus

+ Novo Festival Jardins do Marquês leva Cat Stevens e Rufus Wainwright a Oeiras