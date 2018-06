As Marchas Populares estão quase aí e isto é o que precisa de saber

Em Novembro passado algumas colectividades alfacinhas revelaram o alinhamento das Marchas Populares que se avizinham, mas em meio ano mudaram os convocados. A grande noite está quase aí e por isso dizemos-lhe tudo o precisa de saber.

Quem não consegue um assento nas bancadas da Avenida da Liberdade, tem de se pôr em biquinhos de pés para assistir às coreografias preparadas por marchantes dos quatro cantos da cidade. É um dos pontos altos dos Santos Populares e até se consegue ver melhor no sofá lá de casa, mas não há nada que se compare à experiência na rua – só aí é que se consegue sentir o espírito popular. E este ano há 23 marchas em competição, mais três que o ano passado.

O desfile arranca às 21.00 do Marquês de Pombal e segue para os Restauradores – uma das paragens acontece a meio da Avenida da Liberdade para conquistar o júri e os convidados.

Por muito pouco, o Alto do Pina não marchava. Quer dizer, até marchou temporariamente, mas para fora da edição 2018 das Marchas Populares. A razão prendeu-se com a alteração do regulamento que passou a definir que os últimos três classificados não desfilariam na edição seguinte, regras que alguns entenderam que só deveriam ser aplicadas este ano. A marcha organizada pelo Ginásio do Alto do Pina tinha ficado em antepenúltimo ex-aequo com a Marcha de Belém e só poderia passar um. Passou Belém através de sorteio. O imbróglio chegou à Assembleia Municipal de Lisboa que por unanimidade considerou que o Alto do Pina deveria marchar, a título excepcional. Assim como Belém e os últimos classificados de 2017, a Marcha de Benfica e a Marcha Santa Engrácia.

Este ano a Marcha da Vila da Lousã é a convidada especial e os prémios estão a ser desenhados pelo ilustrador Nuno Saraiva, que este ano passou a cadeira ao ilustrador Rui Sousa para desenhar a imagem das Festas.

Alinhamento:

Marcha Infantil "A Voz do Operário"

Marcha dos Mercados

Marcha da Santa Casa

Marcha de São Vicente

Marcha de Alfama

Marcha dos Olivais

Marcha de Marvila

Marcha da Ajuda

Marcha do Lumiar

Marcha de São Domingos de Benfica

Marcha de Alcântara

Marcha de Benfica

Marcha de Belém

Marcha do Bairro da Boavista

Marcha da Madragoa

Marcha da Mouraria

Marcha da Bica

Marcha da Graça

Marcha da Bela Flor – Campolide

Marcha de Carnide

Marcha do Castelo

Marcha de Penha de França

Marcha de Campo de Ourique

Marcha do Alto do Pina

Marcha do Bairro Alto

Marcha de Santa Engrácia

