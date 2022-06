A segunda edição do ciclo Óperas na Rua arranca já a 1 de Julho. Com entrada livre, os concertos acontecem sempre às sextas-feiras, pelas 21.00, em vários pontos do concelho de Sintra. O primeiro terá lugar no Parque Urbano de Casal de Cambra.

“As Óperas na Rua promovem a descentralização e a democratização ao acesso desta oferta cultural, habitualmente pouco acessível à maioria da população. Dirigida a todos os gostos e idades, esta iniciativa pretende envolver e surpreender tanto moradores, como visitantes, numa experiência única, na rua e próxima do público”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra.

Até ao final do mês de Julho, estão previstos mais quatro espectáculos, no recinto exterior da Sociedade Recreativa das Azenhas do Mar (dia 8), na Quinta Nova da Assunção (dia 15), no largo do Palácio Nacional de Queluz (dia 22) e no Parque da Liberdade (dia 29).

Concelho de Sintra, vários locais. 1-29 Jul, Sex 21.00. Entrada livre.

