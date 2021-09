As salas do Circuito Lisboa voltam a abrir portas a centenas de artistas

As actividades retomam esta sexta-feira, dia 10 de Setembro, com as actuações de Bardino e Mr. Mute no Lux Frágil.

Os ventos pandémicos não têm sido favoráveis aos espaços e aos artistas ligados à música. Felizmente, as salas do Circuito Lisboa vão programar uma segunda temporada de concertos e DJ sets com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. O pontapé de saída dá-se já na sexta-feira, dia 10 de Setembro, com as actuações de Bardino e Mr. Mute no Lux Frágil, às 22.00 e 23.00.

Além do Lux Frágil, também o B.Leza, a Casa Independente, a Casa do Capitão, as DAMAS, o Hot Clube de Portugal, o Lounge, o Musicbox, o RCA Club, o Titanic Sur Mer, a Valsa e o Village Underground Lisboa vão reabrir portas e programar cerca de 120 espectáculos, envolvendo 480 profissionais do sector musical, segundo a organização.

Para já, apenas o Lux abriu a agenda. Os concertos de Co$tanza e Whosputo, respectivamente nos dias 1 e 2 de Outubro, são dois dos destaques da programação. Mas, ao longo das próximas semanas, vão ser divulgados mais artistas e os horários das actuações nas restantes salas. A informação já disponível e todas as novidades podem ser acompanhadas em lisboa.circuito.live.

Tal como aconteceu na primeira temporada de concertos e DJ sets nas salas do Circuito Lisboa, entre Maio e Junho, vão ser respeitadas todas as orientações da Direcção-Geral de Saúde.

+ Este fim-de-semana, junte-se ao fado no Palácio Baldaya

+ Anjos no Beato: Casa Tigre ocupa a Casa do Capitão em Setembro