As sandes do Boubou’s agora também estão nas Amoreiras

É no Boubou’s que Louise Bourrat mostra realmente o que vale, posicionando-se cada vez mais para uma estrela Michelin, mas é no Sandwich Club que a chef trabalha de forma (ainda) mais descontraída e rebelde. Depois de ter aberto no ano passado, exactamente do outro lado do restaurante de fine dining, o Boubou's Sandwich Club chega ao Amoreiras Shopping Center com um espaço na área da restauração.

“Depois da Louise vencer o Top Chef França 2022, a procura aumentou de tal forma, que tínhamos uma lista de espera de meses para jantar no Boubou’s. O Boubou’s Sandwich Club tornou-se assim uma forma de estarmos ainda mais perto das pessoas e de permitir que todos aqueles que o queiram, possam conhecer um pouco de nós e da nossa essência” comenta em comunicado, Alexis Bourrat, coproprietário do Boubou’s e irmão de Louise.

A ideia para este Sandwich Club surgiu na pandemia, quando foi preciso reinventar o negócio, tendo em conta todas as restrições. Com o restaurante fechado, a chef começou a fazer sandes para vender à janela. “As receitas e o conceito ficaram debaixo do braço, até que surgiu a oportunidade com este local. Já estava tudo pronto”, contava-nos Louise em 2023, pouco tempo depois da inauguração do Boubou’s Sandwich Club, que ocupou o lugar do Sujamãos, no Príncipe Real.

Arlei Lima Lamb durum

O nome não esconde o que é: uma casa de sandes. Não se pense, porém, que a exigência, o cuidado e a técnica que a chef aplica no Boubou’s são deixadas de lado aqui. A carta é simples, não tem nada que enganar. Há meia dúzia de sandes, bem diferentes entre si, e que vão mudando conforme a criatividade da cozinha e a sazonalidade dos ingredientes. Alguns dos best sellers do Príncipe Real estão no menu das Amoreiras, como o Istambul durum (10,90€), a lembrar o kebab do it yourself que Louise já teve no Boubou’s. Há ainda uma korean fried chicken (11,90€) feita com frango crocante, kimchi caseiro, molho coreano e alface iceberg.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ À beira Tejo, uma constelação de chefs celebra o peixe e o marisco num novo festival