As séries da RTP para 2025 vão passar primeiro pelo Cinema São Jorge

A produção de séries nacionais encontrou um porto seguro na RTP. Só em 2024, foram mais de uma dezena de produções emitidas pelo serviço público de televisão, entre os canais lineares e a RTP Play, o serviço de streaming público e de acesso livre. Agora, e pela primeira vez, a RTP apresenta os planos de estreia para 2025, num evento baptizado de Séries em Série. Acontece a 1 de Fevereiro, sábado, no Cinema São Jorge, e a entrada é gratuita.

Séries em Série acontece poucos dias após a estreia de A Travessia e promete mais 15 produções para 2025. Durante todo o dia serão reveladas, em antestreia, as séries que irão marcar o ano na RTP1, num programa dividido em duas sessões. A primeira arranca de manhã, pelas 9.30, com seis títulos debaixo de foco: Homens de Honra, série que acompanha as vidas de Mário Soares e Álvaro Cunhal; Finisterra, sobre uma jovem órfã acusada de conjurar o demónio numa vila isolada, por alturas da II Guerra Mundial; Fernão Lopes, com Diogo Morgado no papel do cronista do reino; Daqui Houve Resistência, produção que recorda a luta antifascista no norte do país, nos 13 anos que antecederam o 25 de Abril de 1974; Lume, co-produção ibérica e um eco-thriller sobre um incêndio que abrange Portugal e Espanha; e Espias, a segunda temporada de A Espia.

E durante a tarde haverá mais nove produções para antever, numa sessão que começa às 14.00. São elas Felp (ainda sem informação divulgada); Casa Abrigo, inspirada em histórias reais de vítimas de violência doméstica; Vitória, sobre uma mulher que regressa a Portugal para tentar perceber o suicídio da irmã; Favàritx, mais uma co-produção entre Portugal e Espanha com um enredo que mistura narcotráfico e um assassino em série; Punto Nemo, outra produção que une os dois países e que acompanha um grupo de cientistas numa expedição oceanográfica; Refúgio do Medo, a primeira co-produção entre Portugal e a Islândia no audiovisual; Madrugada Suja​​, que foca o universo de corrupção durante a construção de um empreendimento imobiliário de luxo numa área protegida; Faro, outra série que adopta o tema da pressão imobiliária, mas sobre um fundo que quer comprar uma ilha algarvia; e Lugar 54, série antológica passada num único lugar de estacionamento e um dos projectos apoiados pelo RTP Lab.

A programação de Séries em Série termina com um painel ao final da tarde, sobre a importância das séries de TV no audiovisual português e os novos consumos multiplataformas. Conta com a participação de José Fragoso (director de programas da RTP1), Luis Chaby Vaz (presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual), Susana Gato (presidente executiva da Associação de Produtores Independentes de Televisão) e Pandora da Cunha Telles (vice-presidente da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual e do European Producers Club). A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala, e as reservas podem ser feitas online.

Cinema São Jorge. Avenida da Liberdade, 174. 1 de Fevereiro a partir das 9.30. Grátis.

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp