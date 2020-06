Associação Recreativa dos Anjos organiza oficina para produzir máscaras solidárias

A iniciativa solidária decorre entre 22 e 28 de Junho e convida todos a participar com mão-de-obra ou materiais para que depois as máscaras sejam entregues a quem mais precisa.

Sair de casa sem chaves é quase o mesmo que, agora, sair de casa sem uma máscara na algibeira – tornou-se parte do quotidiano pelo seu uso obrigatório em determinadas situações. A pensar em quem não tem oportunidade para as comprar, a Associação Recreativa dos Anjos (RDA) organiza ao longo de uma semana uma oficina de produção de máscaras em tecido para serem distribuídas gratuitamente.

Será num espaço cedido pelos Anjos70 que decorrerá, entre 22 e 28 de Junho, toda a produção das máscaras. Qualquer pessoa pode participar, com ou sem experiência em costura, e ainda são bem-vindas doações de material como tecidos ou lençóis de algodão ou linho (preferencialmente laváveis a 60º), linhas, agulhas para máquina, alfinetes, elásticos, fitas e cordões.

Quem estiver interessado no corte e costura ou em simplesmente fazer donativos terá de enviar e-mail para oficinamascarassolidarias@gmail.com. No caso de querer participar na produção in loco haverá uma escala com turnos de trabalho, para evitar grandes aglomerados de pessoas.

No final da oficina e depois de estarem prontas e esterilizadas, as máscaras vão ser distribuídas gratuitamente no espaço da RDA, no número 69 do Regueirão dos Anjos. A distribuição será feita durante o horário de funcionamento da Cantina Solidária, que tem vindo a servir centenas de refeições gratuitas, entre as 13.00 e as 15.00, a quem não tem possibilidades de adquirir máscaras reutilizáveis que, neste caso, vêm acompanhadas de um folheto informativo acerca do uso e manutenção.

