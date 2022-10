Até 15 de Outubro, a arte salta da parede na nova exposição do Colombo

A arte e a tecnologia são dois mundos que se cruzam para criar novas formas de dar largas à criatividade. Na nova exposição “Art Box VR”, patente na Praça dos Navegantes, no Centro Comercial do Colombo, a arte contemporânea pode ser experienciada fora de uma tela plana. Através de óculos de realidade virtual, o público que por aqui passa é desafiado a “tocar e a interagir com as obras de arte” de mais de 15 artistas. Inaugurada esta segunda-feira, dia 3, a exposição que mistura arte contemporânea e realidade virtual pode ser visitada até dia 15 de Outubro. A entrada é gratuita.



“Num formato disruptivo, no qual o espaço da Praça Central dos Navegantes ganha novas dimensões, os visitantes são convidados a descobrir um espectáculo virtual imersivo onde as pinturas saem das molduras e é permitido tocar nas obras de arte”, lê-se no comunicado de imprensa.

Produzida pelas Galerias de São Rafael, a “Art Box VR” inclui um conjunto de pinturas de Catarina Diaz, Leonor T. Sousa, Ricardo Gomes, Arista, Kwame Koda, Abílio Marcos, Ashima Kumar, Jaime R Ferreira, Cecília Acevedo, Gabriela González, Lilia Luján, Hossam Dirar, Fabián Caro, Gulnar Sacoor, Lena Silva, Tomiwa Arobieke.



“Art Box VR” é a nova exposição que ocupa alguns dos corredores de um dos maiores centros comerciais da Península Ibérica e dos mais concorridos da cidade. Após o dia 15 de Outubro, é esperada que outra mostra seja inaugurada de forma a dar continuidade à iniciativa “Open Call” que “apoia os vários sectores ligados à cultura e mostra que os centros são espaços que proporcionam várias experiências que vão muito além das compras.”

Centro Comercial Colombo, Avenida Lusíada (Colégio Militar/Luz). Seg-Dom 10.00-00.00. Até 15 de Outubro. Entrada livre

