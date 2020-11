Até ao final de Novembro, o Oceanário tem um desconto para maiores de 13

O Oceanário chama-lhe Novembro Especial, uma campanha de descontos para todos os maiores de 13 anos, que até ao final do mês só pagam 13€ para entrar, o mesmo valor do bilhete + 65 anos. O horário permanece com abertura às 10.00 e encerramento às 20.00, com última entrada meia hora antes.

Esta é a mais recente oferta do Oceanário que em Junho ofereceu um bilhete de criança na compra de um de adulto, entre Setembro e Outubro vendeu bilhetes a 5€ para as idades abaixo dos 26 (em vez de 10€) e em Outubro ofereceu o mesmo desconto de 13€ na compra do bilhete, mas para maiores de 26 anos.

Aproveite para conhecer a exposição temporária ONE | O mar como nunca o sentiu, una instalação artística no Átrio do Oceanário que promove uma experiência sensorial sobre a ligação do ser humano com o oceano.

