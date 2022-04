Até Jazz: novo festival traz a Lisboa Mike Stern, Bill Evans e Dave Weckl

O guitarrista Mike Stern, o saxofonista Bill Evans e o baterista Dave Weckl são três dos nomes que constam no cartaz do novo festival Até Jazz, que chega a Lisboa nos dias 6, 7 e 8 de Maio. É a primeira edição do evento, que acontece na Aula Magna.

"A criação do festival Até Jazz surge da vontade de trazer a Portugal sonoridades que são ainda pouco exploradas nos festivais deste género", pode ler-se na página do festival que "alia nomes de referência do cenário do jazz mundial a projectos nacionais de destaque".

O arranque do festival, a 6 de Maio, acontece com El Duende, trio que une o pianista e compositor Diogo Vida, o baixista Yuri Daniel e o baterista Vicky Marques. No mesmo dia actua ainda o guitarrista Mike Stern, que partilhará palco com o saxofonista Bill Evans, o baterista Dennis Chambers e Gary Grainger, no baixo.

No segundo dia de Até Jazz é a vez de Isabel Rato. A pianista e compositora é "um dos nomes femininos mais destacados da nova geração do jazz nacional e uma das raras mulheres a nível mundial a liderar uma formação de jazz", destaca a organização. O dia termina com o baterista Dave Weckl a partilhar palco com Tom Kennedy Project, que junta o baixista Tom Kennedy, o saxofonista Bob Franceschini e o pianista Stu Mindeman.

Para domingo fica a actuação de Ricardo Pinheiro (na guitarra) e Miguel Amado (no baixo), com o projecto Lab, para o qual convidam Tomás Marques, no saxofone, e Diogo Alexandre, na bateria, ambos vencedores do prémio jovens músicos 2019 na categoria jazz. O festival encerra com a Billy Cobham Band.

Aula Magna (Lisboa). 6-8 Mai. Sex-Dom. 20.30. 20-32€

