Até os animais vão patinar na pista de gelo de Alfragide

A época mais encantadora do ano está cada vez mais perto e o Alegro Alfragide tem estado a preparar muitas surpresas para toda a família. Dentro de duas semanas, o Pai Natal vai inaugurar a habitual pista de gelo no centro comercial, onde miúdos, graúdos e até patudos vão poder exibir as suas habilidades de patinadores.

Já está a pensar nas iluminações de rua, nos mercados de Natal e nas sempre muito concorridas pistas de gelo? A do Alegro Alfragide tem inauguração marcada para 16 de Novembro, depois da tão esperada parada do velhinho das barbas brancas pelo centro comercial. Mas o melhor é poder levar os seus companheiros caninos para o acompanhar nas piruetas e saltos artísticos.

O bonacheirão do Pai Natal chegará pelas 12.00, mas não estará sozinho. A acompanhá-lo em todo o percurso até à Ilha do Pai Natal, junto à pista de gelo, vai estar o elenco do espectáculo musical O Feiticeiro de Oz no Gelo, que estará em cena de 24 de Novembro a 12 de Janeiro.

Se não puder comparecer à inauguração, não se preocupe. A Ilha do Pai Natal estará aberta aos fins-de-semana, de 16 de Novembro a 1 de Dezembro, e todos os dias, de 14 a 24 de Dezembro. Decore os horários: das 10.00 às 19.00, com pausa entre as 13.00 e as 14.00. Excepto no último dia, que encerrará às 18.00.

Já a pista de gelo ficará na praça principal até 31 de Dezembro. O bilhete custa 3€. Entre 16 de Novembro e 15 de Dezembro, será possível visitá-la de segunda a quinta-feira, das 14.00 às 22.00, sexta-feira, das 14.00 às 23.00, sábado, das 11.00 às 23.00, e domingo, das 11.00 às 22.00. Entre 16 de Dezembro e 12 de Janeiro, os horários mudam: de domingo a quinta-feira estará aberta das 11.00 às 22.00, enquanto na sexta-feira e sábado encerra uma hora mais tarde. Excepto nos dias 24 e 31 de Dezembro, nos quais só poderá patinar até às 17.00, e nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, nos quais estará encerrada.

Alegro Alfragide. A Ilha do Pai Natal está aberta de 16 de Novembro a 24 de Dezembro, enquanto a Pista do Gelo (3€) encerra apenas a 31 de Dezembro. Vários horários.

