Atenção aos condicionamentos de trânsito nos festejos de Ano Novo

Se estiver a planear passar pela Praça do Comércio nos últimos dias do ano, vá a pé. Os festejos planeados pelo município vão durar três dias e os condicionamentos de trânsito também.

Entre as 21.00 e as 23.45 de 29 e 30 de Dezembro, tanto a Avenida da Ribeira das Naus como o topo Norte da Praça do Comércio estão encerrados à circulação. O mesmo acontece no último dia do ano, mas logo a partir de 17.00 e mais além.

Ou seja, a 31 de Dezembro, quem desce a Avenida da Liberdade de carro só vai conseguir circular até aos Restauradores, onde pode inverter a marcha. Os transportes públicos fazem o mesmo, mas no Rossio. Se descer a Almirante Reis só consegue chegar sobre rodas até ao Martim Moniz.

A circulação será também interrompida no viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque (Santa Apolónia), mas a Carris pode andar mais um pouco até ao Largo do Terreiro do Trigo. Também o Largo do Chiado estará vedado à circulação automóvel, mas apenas entre as 18.00 e as 20.00.

Tudo volta ao normal a partir das 04.00 de dia 1 de Janeiro, ou assim que estejam reunidas todas as condições de segurança.

