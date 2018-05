Atlas Lisboa: procuram-se voluntários para espectáculo no São Luiz

"Os Dias do Público" está de regresso ao São Luiz Teatro Municipal entre 15 e 17 de Junho e há um espectáculo que vai precisar de 100 pessoas de diferentes profissões.

A programação é pensada pelo projecto O Público vai ao Teatro – uma iniciativa dinamizada pela sala lisboeta e pela companhia teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser e um dos espectáculos é o Atlas Lisboa, da dupla de artistas Ana Borralho & João Galante. Uma obra criada em 2011 que já deu a volta ao mundo e que reúne em palco 100 pessoas das mais variadas profissões.

O objectivo é construir um mapa da organização social humana, uma representação dos seres humanos através da função na sociedade em que se inserem. Para isso procuram-se voluntários para subir ao palco do São Luiz nos dias 15 e 16 de Junho. As inscrições estão abertas até 28 de Maio, ao que se segue um processo de selecção. Os participantes têm de estar presentes nos ensaios (entre 9 e 14 de Junho), com direito a lanchinho. Nos dias de espectáculo, são as estrelas e ainda jantam.

Mais informações: ddp.atlaslisboa@gmail.com; 91 719 1319. Inscrições aqui.

