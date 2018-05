Festival dos Espaços dos Artistas: ateliês abertos e performances durante três dias

O Festival dos Espaços dos Artistas em Lisboa, o FEA, acontece de sexta a domingo e dedica-se aos espaços artísticos existentes na cidade. É em 20 locais que, durante três dias, das 17.00 às 21.00, poderá ver artistas emergentes a apresentar projectos exclusivos e performances em ateliês.

“O objetivo é estimular e fazer emergir colaborações entre artistas, abrindo um novo tipo de diálogo entre estes e a cidade, e destacando a necessidade de uma ligação mais quotidiana e real entre a arte contemporânea e a sociedade”, refere Rebecca Moccia, directora artística, em comunicado.

As colaborações entre artistas são a premissa desta primeira edição do festival, que reúne espaços espalhados pela rede urbana da cidade, desde a Graça onde estão, por exemplo, os ateliês de Alexandre Camarão ou Renzo Marasca, à zona de Xabregas, com os espaços de Rui Gueifão e Gonçalo Preto, que apresentam Forehead.

À festa junta-se Campo de Ourique, onde se instala o novo projeto Nowhere, com trabalhos de Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta. Também alguns dos espaços mais conhecidos por promoverem a arte em Lisboa estão incluídos no itinerário. É o caso da Galeria Francisco Fino ou da Zaratan - Arte Contemporânea, que apresentará três dias de concertos e performances.

Pode consultar todos os espaços envolventes aqui.

Vários locais. Sex-Dom 17.00-21.00. Entrada livre.

