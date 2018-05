O Arraial de Santo António está de volta a Alvalade

Os Santos Populares estão aí à porta e Alvalade não escapa à tradição e vai receber mais uma festa típica desta época. O Arraial de Santo António invade o Parque de Jogos 1º de Maio, entre os dias 8 e 17 de Junho.

A organização é da Junta de Freguesia de Alvalade em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Fundação INATEL e integra o programa das Festas de Lisboa da EGEAC. Neste arraial há de tudo: comes, bebes, música, dança e, como não poderia deixar de ser, a animação e a boa disposição são requisitos obrigatórios. Aqui pode provar todo o tipo de gastronomia da época, das sardinhas às bifanas, dos caracóis às farturas – tudo ao som de espectáculos musicais.

Este ano, há concertos todos os dias. No dia 8 de Junho, Herman José faz as honras da casa, oferecendo-lhe um serão repleto de humor, com o seu “One (Her)Man Show”. No dia seguinte, 9 de Junho, há uma noite de baile com a banda Sense e no dia 11 há um concerto totalmente em versão acústica a cargo da banda Matryoshka. O Baile de Santo António acontece no dia 12 de Junho com a companhia dos Kimanus. No dia 13 é a vez dos Eu Fúria actuarem no palco do 1º de Maio e no dia seguinte (14) são os Nintendo Nada que tomam conta do público.

Logo a seguir, a 15 de Junho, a festa faz-se ao som dos Abba, que este ano anunciaram o regresso aos palcos. Mas não se entusiasme demasiado: os suecos vão voltar mas não vão estar em Alvalade, o concerto vai estar a cargo, na verdade, de ABBA Tribute Show Band. No dia 16 de Junho, os Groove Mood entram em cena e na última noite do arraial (17), o fado está assegurado com a presença do fadista Marco Rodrigues. Todos os concertos acontecem por volta das 21.30.

E como esta é uma festa para toda a família, não hesite em levar os miúdos. Para eles há um parque infantil. E ainda a pensar neles, no dia 10 de Junho, a partir das 17.30, há uma actuação de O Recreio da Anita e lá mais para a noite, a dupla Tat&Ana apodera-se do palco.

Arraial de Santo António. Parque de Jogos 1º de Maio. Seg, Qui e Dom 17.00-22-30 Ter, Sex e Sáb 17.00-24.00

