Atlas, um festival dividido entre a animação, o gaming e os efeitos visuais

A animação portuguesa está a viver um ano de sucesso e estará em destaque na segunda edição do festival Atlas, organizado pelo estúdio criativo Dialogue em parceria com a ETIC (Escola de Tecnologias, Inovação e Criação). No programa, composto por conferências e workshops liderados por sete estúdios internacionais, estarão presentes oradores da Cola Animation, responsável pela produção de Ice Merchants, curta-metragem realizada por João Gonzalez e a primeira produção nacional nomeada para os Óscares. Bruno Caetano, o produtor, tomará a palavra.

Mas são mais de uma dezena de conferências e workshops que integram o programa, destinados a estudantes e profissionais do sector. Durante as conferências, também irão falar Milton Gonzalez, director de animação do estúdio Not Real, com sedes em Madrid e Buenos Aires, mais ligado às produções comerciais; Simon Griesser, também director de animação, mas no Salon Alpin, de onde se destacam videojogos e curtas-metragens, produções que saem de estúdios localizados em Vienna e Lisboa; ou Gonçalo Albuquerque de Sousa, artista digital na Miniclip, gigante dos jogos online fundada em 2001. O programa inclui ainda três workshops nas áreas da criação de personagens e ambientes digitais, assim como fotografia para cinema.

Segundo o Manifesto do Festival, o Atlas “pretende ser ferramenta que une conhecimentos fragmentados” e um “ponto de partida de um percurso de futuro” que promove a partilha de experiências entre pessoas desta comunidade artística. A participação no festival é gratuita e as inscrições estão abertas no site do festival.

Atlas Festival. ETIC. Rua Dom Luís I, 20 (Cais do Sodré). Sex 09.00-19.30. Entrada gratuita.

+ Nova produtora portuguesa de animação estreia série no YouTube

+ Netflix divulga trailer e data de estreia da série ‘Rabo de Peixe’