Austa: uma pérola em Almancil que quer ser referência no país

Foi quando pararam no Algarve a meio do que seria uma viagem pelo mundo de 18 meses, só interrompida pela Covid, que Emma e David Campus acabaram a trocar as voltas à sua vida. A parte difícil já o tinham feito antes, em 2019, quando se despediram dos seus trabalhos, ele ligado à tecnologia financeira e dados, ela em comunicação numa marca de moda de luxo. Abrir um restaurante não estava, porém, nos planos, até o espaço e a ideia se tornarem demasiado irresistíveis.

Arlei Lima

“Os pais da Emma vivem no Algarve já há 20 anos, há muito tempo. E nós viemos para cá porque era isso ou regressar para Londres, que na altura era uma cidade zombie”, recorda David. “Eles tinham este edifício onde têm uma concept store [Dunas Living] e já tinham este espaço pensado para um café e lançaram-nos o desafio”, continua o britânico, admitindo que o Austa é hoje muito mais do que esse café inicialmente pensado.

Começa, desde logo, por na cozinha ter uma equipa que sabe bem o que está a fazer, chefiada por David Barata, com passagens pelo Feitoria, Ceia ou Bon Bon. “Por qualquer razão que me escapa, os restaurantes que encontramos em Lisboa, Porto, Londres ou Paris, não existem aqui. É bizarro quando ainda por cima temos uma série de restaurantes com estrelas Michelin, mas depois não há nada no meio”, defende David, referindo-se a sítios onde prevaleça o respeito pelos ingredientes e os seus produtores, num ambiente casual.

“Assim que fomos buscar o nosso chef, o David, e vimos o potencial deste espaço, a nossa ambição passou a ser tornarmo-nos uma referência nacional para que quando as pessoas pensem em comida no Algarve, não pensem apenas no Ocean”, argumenta, garantindo que na cozinha o chef tem liberdade total para criar, regendo-se apenas por não fazer o que os outros também estão a fazer. “Ele usa peixe que eu não vejo em mais nenhum lado, alguns peixes eu nem nunca ouvi falar”, exemplifica, explicando que a carta é bem diferente durante o dia e ao jantar.

O Austa abre logo de manhã e serve até às 14.00 uma carta de pequeno-almoço e almoço, mais leve, onde tanto se pode comer uma sandes em pão sourdough com tempura de courgete, burrata, pesto de espinafres e poejo (14€), como um carapau fumado com azeite e citrinos (17€). Durante a tarde, o jardim e esplanada são perfeitos para um copo e uns snacks e é à noite que o potencial do restaurante se revela no seu todo com uma carta de partilha, cujos pratos mudam com frequência conforme também a demanda dos produtores, o mais locais possível. “E do jardim o máximo possível”, gaba-se David, por saber o trabalho que tem desenvolvido ali.

Para duas pessoas, o britânico sugere a partilha de “seis pratos, entre snacks, pratos médios e maiores”. Pode ser um tártaro de vaca maturada, com crocante de pão de fermentação e gema curada (5€/uni), como uma gamba cristal frita com ervas do jardim e limão (10€) ou um fresquíssimo choco com rábano e coentros (19€) e uma abrótea de anzol, com manjericão e folhas de mostarda (28€) ou um atum patudo com alcaparras e limão confitado (38€).

Para acompanhar, os vinhos são orgânicos, escolhidos a dedo por David, entre referências portuguesas e espanholas, mas apenas da zona de Andaluzia por causa da pegada. Há ainda cocktails de assinatura, com ingredientes também da casa.

O desafio, agora que o Austa está prestes a fazer um ano de portas abertas, é não perder andamento entre a época alta e a época baixa e para isso David tem vários eventos planeados, desde jantares com produtores até quatro mãos com chefs convidados. “Queremos crescer organicamente. As pessoas vêm ao Algarve e vão para os mesmos cinco restaurantes há 30 anos. O nosso desafio é tornarmo-nos num desses cinco restaurantes.”

Rua Cristóvão Pires Norte (Almancil). 965 896 278. Ter-Sáb 09.30-14.00 (pequeno-almoço/almoço), 14.00-17.00 (aperitivo), 19.00-21.30 (jantar)

