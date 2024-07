Poucas são as experiências gastronómicas que se assemelham a um almoço ou jantar num restaurante com estrela Michelin, ou semelhante. Da atenção ao produto às mil e uma técnicas usadas na cozinha, provam-se pratos verdadeiramente surpreendentes. São os menus que contam uma história, são as pessoas que ora na cozinha, ora na sala, tudo fazem para que o momento seja especial. Só no Algarve existem sete restaurantes com estrelas Michelin, dois deles com duas estrelas. E se é verdade que o Algarve é sinónimo tantas vezes de férias no Verão, também é verdade que pode ser uma bela escapadinha gastronómica.