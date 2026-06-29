Do alto de Cacela Velha, não há quem resista à paisagem. O Parque Natural da Ria Formosa ao fundo e a praia da Fábrica logo ali. Há quem se aventure na travessia a pé – são 15 minutos a partir do Sítio da Fábrica –, mas o nosso conselho é que o faça de barco (para quê complicar?). Uma vez do outro lado, basta andar ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo, e o que não faltará é espaço para estender a toalha e um mar cristalino, cuja temperatura costuma ser um pouco mais elevada do que no resto do Algarve.
Sugerimos 14 praias paradisíacas no Algarve que costumam ter espaço para estender a toalha, espetar o guarda-sol e esticar as pernas sem tocar em ninguém. Estes oásis não o vão desiludir. Não acredita? Fomos do Barlavento ao Sotavento, sempre com os pezinhos de molho, à procura das praias perfeitas para descansar dos problemas do mundo e fingir que não está no Algarve, mas numa qualquer ilha, longe da civilização. Pelo meio, encontrámos as ondas ideais para surfar e areais perfeitos para ver as vistas, ver e ser visto ou até para andar como veio ao mundo.
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