Hans Neuner é irrequieto, com uma energia que parece não esgotar-se, e uma paixão irresistível. Respeitado e admirado pelos pares, o chef à frente do Ocean, o restaurante com duas estrelas Michelin do Vila Vita Parc Resort & Spa, em Porches, é hoje um dos melhores chefs do país e um dos melhores do mundo, de acordo com os The Best Chef Awards. A viver em Portugal há quase 20 anos, é quando o Algarve adormece que Hans aproveita para viajar. E foi quando o país se fechou que aprofundou a ligação a Portugal. De mochila às costas, desbravou o continente para o representar à mesa. Um ano depois, passou para as ilhas, em 2022 seguiu as pisadas de Vasco da Gama e no ano seguinte atravessou o Atlântico para apresentar o menu “Memórias do Brasil”. Já no ano passado, o chef fez uma “Expedição pela Ásia” para agora assentar e combinar todas estas latitudes num menu (295€) com pratos que nunca são óbvios. A irreverência do chef é também a da equipa que o acompanha numa sala luminosa e leve virada para o mar.