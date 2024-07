18 grandes restaurantes clássicos no Algarve

Quando em Fevereiro de 2024 se ouviu o nome de Noélia Jerónimo na Gala Michelin, a ovação fez-se sentir e a chef não escondeu a emoção. O restaurante com o seu nome foi recomendado pelo Guia, mas o reconhecimento dos seus pares existe há muito tempo. Há quem lhe chame a chef dos chefs, embora Noélia se veja mais como uma mãe. É o amor que a move, garante. Pelos seus e pelo Algarve. Só por isso aceitou o desafio de abrir um novo restaurante, desta vez em Olhão. Chama-se Marina com Noélia e fica no Real Marina Hotel & Spa, em plena Marina de Olhão. É no Noélia, no entanto, que a chef se manterá – e se está nos planos do leitor passar por Cabanas de Tavira, o ideal é reservar já mesa – com os clássicos de sempre como o arroz de limão com corvina e amêijoas ou o arroz de carabineiro.