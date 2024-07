Nas férias, existem dois tipos de pessoas: aquelas que adoram partir à aventura, sem amarras; e aquelas que optam por jogar pelo seguro, que escolhem o conforto acima de tudo. Nem umas, nem outras estão erradas, há momentos para tudo, mas é sobretudo para as segundas que o Epic Sana Algarve, em Albufeira em cima da praia da Falésia, uma das mais bonitas do Algarve, se revela uma aposta segura. É chegar e aproveitar. De tal forma que o mais provável até é esquecer-se de que aqui chegou de carro – entregue as chaves à vontade porque não precisará de se enfiar no carro para nada, nem mesmo para a ir à praia. Afinal, há um acesso directo do hotel, uma pequena caminhada entre o pinhal. Inserido num terreno com oito hectares, com mais de 200 quartos e suites, há três piscinas exteriores para adultos e duas para crianças, divididas por duas zonas distintas, uma das quais mais dedicada às famílias para que a tranquilidade possa reinar. Há ainda uma piscina interior na zona do spa, onde se pode também mimar numa das salas de tratamento. O pequeno-almoço é um manjar perfeito para arrancar qualquer um da cama, e para almoçar ou jantar, há quatro restaurantes bem diferentes entre si e dois bares, onde também é possível petiscar.

