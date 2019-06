Avillez fecha três restaurantes em Lisboa

Os restaurantes Za’atar, Pitaria e Cantina Zé Avillez fecharam as portas no começo de Junho de forma discreta. O chef português contava já com 18 restaurantes em Lisboa.

O Za’atar era o mais recente dos três restaurantes que José Avillez fechou este mês. Abriu em Setembro, em parceria com o chef libanês Joe Barza, e acrescentou uma bandeira gastronómica ao leque de restaurantes que o português tem na cidade. O fecho, justifica o responsável de comunicação do grupo à Time Out, “foi uma decisão da gestão”, acrescentando que se decidiu abrir outro conceito nesse mesmo espaço, no próximo ano.

Depois da notícia deste encerramento, o Expresso avança o fecho de outros dois, a Pitaria, um projecto mais pequeno, em frente ao Bairro do Avillez, no coração do Chiado, com uma carta feita inteiramente de pitas, inaugurado em Fevereiro de 2018. Ao Expresso, o grupo acrescenta que este espaço, “à semelhança do Za’atar, que cumpriu os objectivos delineados, teve o seu sucesso, mas não se justificava que continuasse aberto”.

A terceira baixa é a Cantina Zé Avillez, o restaurante que abriu em Março de 2018 na Rua dos Bacalhoeiros, com um registo de “cantina contemporânea com uma cozinha portuguesa familiar” e também encerra agora permanentemente.

No lugar da Pitaria, tal como no do Za’atar, no Cais do Sodré, deveram surgir novos projectos mas não há nada previsto para o espaço do Campo das Cebolas.

A notícia do encerramento destes três restaurantes surge um mês depois da abertura do quarto Cantinho do Avillez, em Cascais. O chef acaba também de mudar o seu estrelado Belcanto para o espaço do antigo Largo, na porta ao lado da primeira morada (Rua de Serpa Pinto, 10A). Ganhou 150 metros quadrados e mais 15 lugares.

+ Os melhores novos restaurantes em Lisboa