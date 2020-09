Bagageira na Ladra: abra a mala do carro e faça dela uma banca de vendas

As feiras e mercados começam a regressar à agenda da cidade de forma vagarosa, mas necessária. A Bagageira na Ladra regressa para mais uma edição a 13 de Setembro no Campo de Santa Clara.

A feira Bagageira na Ladra foi inspirado no conceito Car Boot Sale – popular no Reino Unido – e tem-se repetido em São Vicente com uma premissa simples: fazer do carro uma banca de vendas.

Para o caso de querer livrar-se de coisas pode inscrever-se (bagageiranaladra@gmail.com) para guardar lugar no recinto, levar o seu viatura e fazer do porta-bagagens uma montra.

E se há quem abra a mala, há também quem só vá para espreitar o carro dos outros e encher-se de artigos em segunda mão, a um preço acessível, desde roupas e acessórios a brinquedos e discos.

A Bagageira na Ladra passa a decorrer aos segundos domingos de cada mês, entre as 10.00 e as 17.00, sendo obrigatório o uso de máscara. Em simultâneo, no dia 13, decorrerá também a Feira do Mocho no Mercado de Santa Clara.

