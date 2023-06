Bailado em Seteais. Um fim-de-semana de espectáculos ao ar livre

A Câmara Municipal de Sintra volta a apresentar o Bailado em Seteais, com a Gala Internacional de Bailado, a 1 e 2 de Julho. São dois espectáculos, um por dia, sempre às 19.00, nos jardins do Palácio de Seteais, em Sintra. A curadoria é de Solange Melo e Fernando Duarte, fundadores da plataforma de promoção e criação Dança em Diálogos.

“Este ano esperamos superar as expectativas com um programa magnífico e companhias de bailado de grande qualidade”, escreve o presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, num comunicado sobre o evento, que no ano passado contou com quatro espectáculos.

O programa, que honra a arte da dança e do bailado, conta com a participação de solistas do Ballet Real da Dinamarca, da Ópera de Viena, da Ópera Nacional da Macedónia, do Ballet Nacional da Croácia, da Ópera Teatro de Basel e do Ballet da Baviera. Os bilhetes vão ficar disponíveis para venda na Ticketline e no local do espectáculo uma hora antes do seu início, mediante disponibilidade.

O acesso rodoviário, de e para os Jardins de Seteais, será exclusivamente realizado através de serviço de autocarro, disponibilizado em rotatividade, a partir das 17.30 e até às 18.30, do Interface da Portela com regresso ao mesmo local no final do espectáculo.

Jardins do Palácio de Seteais. 1-2 Jul, Sáb-Dom 19.00. Preço a anunciar

+ Teatro, música e dança: um festival gratuito dentro e fora da Culturgest

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas