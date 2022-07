Bairro de Alfama vai ter um festival de cinema gratuito

Um evento anual de cinema, com várias categorias competitivas e programação interior e exterior, tudo de entrada livre. É esta a promessa do novo Cinalfama.

Chama-se Cinalfama – Lisbon International Film Festival e a primeira edição arranca a 25 de Julho, às 16.00, no Grupo Sportivo Adicense. A programação, que promete dinamizar outros espaços e recantos esquecidos do Bairro de Alfama, conta com exibições de filmes, no interior e no exterior, sempre de entrada livre. “Começou como um grupo informal de cinéfilos, que fazia das ruelas de Alfama o seu palco. Agora propõe-se a caminhar renovados e ambiciosos caminhos”, refere o realizador e director do festival, João Gomes, em comunicado.

A open call para realizadores, argumentistas e compositores decorreu até ao passado dia 13 de Julho. O júri – composto por 11 personalidades do cinema, como Leonor Teles e Pedro Cabeleira – seleccionou os filmes que veremos, em breve, em exibição no festival. As sessões vão decorrer em locais emblemáticos do bairro como a histórica sede do Grupo Sportivo Adicense, as Escadinhas de São Miguel, a Rua do Loureiro e a Rua dos Corvos.

Esta iniciativa, organizada pela Associação Cinalfama, promove ainda outras actividades no histórico bairro, como as Seasonal Screenings, sessões regulares competitivas de cinema, a decorrer desde 2016, em Janeiro, Abril e Outubro. Os vencedores também integram agora o Cinalfama, como é o caso de Bartosz Reetz, com Tramway, que dará início ao festival no dia 25.

No mesmo dia, ainda no Grupo Sportivo Adicense, poderá contar com mais nove obras, como Cold Beds, de Laëtitia Martinucci, que nos leva até uma estação de ski nos Alpes franceses; e Under the tide, de Veronika Hafner, sobre um retiro isolado para partilhar traumas e uma protagonista incapaz de se abrir. Já nas Escadinhas de São Miguel, exibe-se o Melhor Filme Português: Boca do Inferno, de Luís Porto, sobre um tímido poeta português e um exuberante ocultista inglês. As menções honrosas vão para Edmundo, de William Vitória, e Alcindo, de Miguel Dores.

A programação completa, que se prolonga até 29 de Julho, está disponível no site do festival.

Alfama, vários locais. 25-28 Jul. Entrada livre.

