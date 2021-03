Bairro do Avillez e Cantinho de Cascais retomam take-away

Quando o país voltou a fechar, a 15 de Janeiro, José Avillez decidiu encerrar temporariamente todos os seus restaurantes de modo a proteger os trabalhadores. Com o plano de desconfinamento lançado e os números da Covid-19 finalmente a descer, o chef resolveu reactivar os serviços de take-away e entrega ao domicílio no Bairro do Avillez, no Chiado, e no Cantinho do Avillez de Cascais, já a partir desta sexta-feira, dia 12 de Março.

DR

Para esta reabertura parcial dos serviços dos seus restaurantes, Avillez lançou duas novas lojas online próprias: em www.bairrodoavillez.com é possível encomendar os pratos do Páteo, Taberna e Pizzaria Lisboa para take-away, bastando agendar a data e hora em que pretende fazer a recolha. Para pedir a entrega em casa, pode fazer o pedido por telefone (215 830 290 ou 210 998 320) e se o fizer com 24 horas de antecedência, as entregas na zona de Lisboa são gratuitas (para uma encomenda mínima de 50€). No mesmo pedido pode conjugar as mini empadas de cozido, sopa rica de peixe e marisco, caril verde de grão e legumes, bacalhau lascado com grelos, qualquer uma das pizzas da Pizzaria Lisboa ou os petiscos da Taberna.

O mesmo processo se aplica ao Cantinho do Avillez de Cascais, através do site www.cantinhodoavillez.pt. Pode escolher entre salgados congelados, como croquetes de novilho ou pastéis de bacalhau, para ter sempre à mão, entradas (as clássicas azeitonas explosivas estão na carta e são vendidas em frascos de uma dúzia), pratos de peixe ou carne, pregos, pratos vegetarianos, sobremesas e vinhos para complementar. Se encomendar por telefone e pedir entrega ao domicílio, esta será gratuita em Cascais e na linha do Estoril até Carcavelos.

Ambos os espaços estão disponíveis também na aplicação Uber Eats.



+ Plano de desconfinamento apresentado: primeiro creches, livrarias e cabeleireiros, depois restaurantes

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Lisboa desta semana